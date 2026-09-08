La Fiesta del Cine: estrenos en pantalla grande, con entradas a $ 5.000

La Ciudad acompaña una nueva edición de La Fiesta del Cine, una propuesta que invita a volver a las salas y disfrutar de películas a precios promocionales.

Del 10 al 16 de septiembre, 20 complejos cinematográficos de distintos barrios de la Ciudad se suman a esta propuesta con entradas a $5.000, para que más personas puedan disfrutar de la experiencia de ir al cine.

En esta edición, participarán complejos de distintos barrios porteños, sumándose a una iniciativa que busca acercar la experiencia cinematográfica a más personas.

Durante una semana, la pantalla grande reunirá estrenos, películas en cartelera y reestrenos especiales, con títulos que regresarán a algunos de los cines adheridos.

Una oportunidad para descubrir nuevas historias o reencontrarse con clásicos y favoritos en el cine.

La preventa comenzará el 8 de septiembre a través de los canales habituales de cada complejo. La programación completa y el listado de complejos participantes podrán consultarse en el sitio web de La Fiesta del Cine y en el mapa de salas adheridas (entre ellas, Devoto Shopping, Rivera Indarte y Cinemark Parque Brown).

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