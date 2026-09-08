Crisis de salud mental: en Argentina aumentaron los suicidios La Bocina 8 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/suicidios-en-argentina-aumentaron.mp3 POPURRÍ XL – 08/09/26 Relacionado Vea también... La salud mental como derecho fundamental El presupuesto 2026 reduce en más del 90% lo destinado a salud mental Salud Mental Responde, línea gratuita de contención y orientación No hay plata; tampoco, para la salud mental Post navigation Previous: Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millonesNext: Facturas de luz carísimas en la costa, de $ 1.000.000 NOTAS RELACIONADAS Facturas de luz carísimas en la costa, de $ 1.000.000 La Bocina 8 de septiembre de 2026 Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La Bocina 8 de septiembre de 2026 La inflación CABA bajó: 1,7% en agosto (pero los salarios no suben…) La Bocina 8 de septiembre de 2026