Facturas de luz carísimas en la costa, de $ 1.000.000 La Bocina 8 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/facturas-de-luz-de-800000.mp3 POPURRÍ XL – 08/09/26 Relacionado Vea también... Masiva protesta por boletas de luz de $ 1.500.000, en el Partido de la Costa Durante el gobierno de Milei, cerraron 14.000 panaderías, y se redujo notablemente la venta de facturas AySA cortará el agua, a los que no estén al día con las facturas Abrumadora mayoría contra el proyecto oficial para Costa Salguero Post navigation Previous: Crisis de salud mental: en Argentina aumentaron los suicidios NOTAS RELACIONADAS Crisis de salud mental: en Argentina aumentaron los suicidios La Bocina 8 de septiembre de 2026 Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La Bocina 8 de septiembre de 2026 La inflación CABA bajó: 1,7% en agosto (pero los salarios no suben…) La Bocina 8 de septiembre de 2026