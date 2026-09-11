En 9 meses, la inflación en Mercado Libre fue de más del 100% La Bocina 11 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/discos-rigidos.mp3 POPURRÍ XL – 11/09/26 ENERO 2026 SEPTIEMBRE 2026 Relacionado Vea también... Convocan a no usar Mercado Libre, por las tasas de interés usurarias Se cuadruplicó la morosidad en el pago de créditos de Mercado Libre Inflación CABA: 3,1% en Enero, 100,6% en los últimos 12 meses Sancionaron a Mercado Libre por un producto que un usuario compró y nunca recibió Post navigation Previous: Recital de Alejandro Lerner en el Gran RivadaviaNext: La malaria también se nota en el Gran Rivadavia NOTAS RELACIONADAS La malaria también se nota en el Gran Rivadavia La Bocina 11 de septiembre de 2026 En el Congreso, plantearon la crisis que atraviesa el PAMI La Bocina 10 de septiembre de 2026 Por qué los alumnos argentinos rinden mal las pruebas PISA La Bocina 10 de septiembre de 2026