En 9 meses, la inflación en Mercado Libre fue de más del 100%

Convocan a no usar Mercado Libre, por las tasas de interés usurarias

Se cuadruplicó la morosidad en el pago de créditos de Mercado Libre

Inflación CABA: 3,1% en Enero, 100,6% en los últimos 12 meses

Sancionaron a Mercado Libre por un producto que un usuario compró y nunca recibió