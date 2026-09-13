Radio La Colifata se pregunta: ¿quiénes están locos?

¿Qué es estar loco? ¿Quiénes están locos? En 1991, @radiolacolifata creó la primera radio del mundo realizada desde un hospital psiquiátrico y conducida por sus propios pacientes.

Allí donde la sociedad había levantado un muro de separación, abrió un espacio de encuentro y construyó puentes de comunicación hacia el exterior.

Durante 35 años, La Colifata no sólo propuso otra manera de pensar la salud mental. También demostró que funciona.

Ahora La Colifata inicia una transición histórica y necesita de nuestra ayuda para seguir creciendo.

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ALIAS: radiolacolifata (Banco Santander)

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