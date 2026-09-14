“Hedwig y la Pulgada Furiosa”, de Nueva York a Buenos Aires

Hedwig y la Pulgada Furiosa, el musical de culto que nació en los clubes de rock de Nueva York y revolucionó Broadway, llega a Buenos Aires en una nueva adaptación producida por MAYKA. La obra estrenará el próximo 17 de septiembre en MAQUINAL (Anchorena 364, CABA), bajo la dirección general de Julio Panno.

Las entradas ya se encuentran a la venta en REVAMOS

En esta adaptación a cargo de Julio Panno y Rocío Noziglia, Nacho Pérez Cortés encarna a Hedwig y Gastón Urtubey interpreta a Yitzhak. La dirección de Estilismo está a cargo de Franco Kuma La Pietra, junto a su departamento de imagen TU LOOK ES PODER!

SOBRE HEDWIG Y LA PULGADA FURIOSA

Hedwig, una cantante nacida en la Alemania del Este, se encuentra en Buenos Aires dando un recital junto a su banda, “La Pulgada Furiosa”. El show transcurre el mismo día que el recital del famosísimo cantante estadounidense Tommy Gnosis, antiguo amante, protegido y colaborador de Hedwig, quien le robó sus canciones para alcanzar el estrellato mundial.

A través de un show-concierto, Hedwig recorre su historia exponiendo su dolor, sus deseos y su búsqueda de identidad. Entre potentes canciones de glam-punk-rock y monólogos cargados de humor ácido y vulnerabilidad, relata al público su infancia en el Berlín Oriental comunista, su fallida operación de reasignación de sexo para poder casarse y emigrar a Estados Unidos, la traición de Tommy y su compleja relación con Yitzhak, su actual corista y esposo, a quien mantiene bajo su sombra.

La puesta en escena simula un auténtico concierto de rock alternativo en vivo. La cercanía con el público y la energía de la banda transportan a los espectadores por una montaña rusa de emociones, desde las risas hasta la emoción más cruda, para culminar en un mensaje de aceptación y redención

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA

Esta adaptación de Hedwig and the Angry Inch en Maquinal se aleja de los espacios teatrales convencionales para transformarse en una experiencia nocturna, performática e inmersiva.

La noche comienza antes de la función, en el salón contiguo al escenario, donde los espectadores podrán disfrutar de instalaciones, activaciones y una barra temática que los introduce en el universo estético de Hedwig. Luego del show, el público está invitado a quedarse y continuar la experiencia con la barra y dos performances adicionales, a cargo de artistas seleccionados bajo una curaduría que profundiza las temáticas de la obra.

INFORMACIÓN

Producción: Mayka Producciones

Estreno: 17 de septiembre de 2026

Funciones: jueves, 20 h

Espacio: Maquinal Centro Cultural

Dirección: Anchorena 364 (CABA)

Instagram: @maquinal.maquinal

Precio:

Preventa 1: $30.000

Preventa 2: $35.000

Preventa 3: $40.000

(venta solo por web o el día de la función antes de dar puerta, sujeto a disponibilidad)

Clasificación: recomendado para mayores de 18 años

Categoría: Show / Musical / Comedia dramática

Entradas: REVAMOS

Instagram: @hedwig.arg / @maykaprod

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