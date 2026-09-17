La Bocina N° 457 – Septiembre 2026 La Bocina 17 de septiembre de 2026 1 minute read 457 - Septiembre 2026 HAGA CLICK EN LA TAPA PARA HOJEAR LA REVISTA: OTRAS EDICIONES DE LA BOCINA EN VERSIÓN DIGITAL Relacionado Vea también... La Bocina N° 445 – Septiembre 2025 La Bocina N° 421 – Septiembre 2023 La Bocina N° 385 – Septiembre 2020 La Bocina Nº 373 – Septiembre 2019 Post navigation Previous: Ferias porteñas para todos los gustos, en parques y plazas NOTAS RELACIONADAS 40 Años de La Bocina – Saúl Gherscovici La Bocina 10 de septiembre de 2026 PERIODISMO BARRIAL. La prehistoria de La Bocina La Bocina 1 de septiembre de 2026 La Bocina N° 456 – Agosto 2026 La Bocina 13 de agosto de 2026