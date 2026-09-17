17 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

saul y yo

40 Años de La Bocina – Saúl Gherscovici

La Bocina 10 de septiembre de 2026
Etapa escolar

PERIODISMO BARRIAL. La prehistoria de La Bocina

La Bocina 1 de septiembre de 2026
tapa456

La Bocina N° 456 – Agosto 2026

La Bocina 13 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

tapa457

La Bocina N° 457 – Septiembre 2026

La Bocina 17 de septiembre de 2026
feria nuevos sabores

Ferias porteñas para todos los gustos, en parques y plazas

La Bocina 17 de septiembre de 2026
claudia puyo

Recital acústico de Claudia Puyó, en el Patio Funes

La Bocina 17 de septiembre de 2026
05-hospital

La Ciudad amplió los alcances de la “Prioridad Porteña” a los turnos de los hospitales

La Bocina 16 de septiembre de 2026