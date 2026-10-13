Movida vecinal, para defender el chalet de histórico de Villa del Parque

Esta casa, que contaba con protección patrimonial , fue comprada por la constructora DVT Real Estate, la cual pidió levantar su protección para demolerla y construir allí un edificio.

Ante el reclamo vecinal, el Observatorio interpuso un amparo y el juez Roberto Gallardo dictó la cautelar para frenar la obra. Sin embargo, tras las apelaciones de la empresa y del Gobierno de la Ciudad, la Justicia habilitó el avance del proyecto.

• El Código Urbanístico (de 2018, modificado en 2024) hecho a medida de la especulación inmobiliaria .

• La voracidad de las constructoras que arrasan los barrios de casas bajas.

• La desidia del GCBA para incorporar estas propiedades al Catálogo de Inmuebles Protegidos de manera definitiva.

Frente al avance desmedido de las torres y el abandono del patrimonio por parte de los funcionarios, nos convocamos para defender la identidad barrial y nuestra calidad de vida.

A Villa del Parque lo protegemos entre todos.