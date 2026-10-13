Movida vecinal, para defender el chalet de histórico de Villa del Parque
El chalet de Campana y José Pedro Varela podría ser demolido. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso presentado por la empresa constructora y el GCBA. De esta manera rechazó el amparo de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la demolición.
Esta casa, que contaba con protección patrimonial, fue comprada por la constructora DVT Real Estate, la cual pidió levantar su protección para demolerla y construir allí un edificio.
Ante el reclamo vecinal, el Observatorio interpuso un amparo y el juez Roberto Gallardo dictó la cautelar para frenar la obra. Sin embargo, tras las apelaciones de la empresa y del Gobierno de la Ciudad, la Justicia habilitó el avance del proyecto.
Una cadena de responsabilidades:
• El Código Urbanístico (de 2018, modificado en 2024) hecho a medida de la especulación inmobiliaria.
• La voracidad de las constructoras que arrasan los barrios de casas bajas.
• La desidia del GCBA para incorporar estas propiedades al Catálogo de Inmuebles Protegidos de manera definitiva.
Frente al avance desmedido de las torres y el abandono del patrimonio por parte de los funcionarios, nos convocamos para defender la identidad barrial y nuestra calidad de vida.
A Villa del Parque lo protegemos entre todos.
CONVOCATORIA:
Martes 13 de octubre
18:00 hs
Campana y José Pedro Varela
Urbana Comuna Once