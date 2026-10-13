Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa del Parque, Caballito y Villa Mitre

Más servicios en tu barrio acercará esta semana sus oficinas móviles a plazas y parques de distintas comunas de martes a sábado, entre las 9 y las 14 horas, acercando la posibilidad a los vecinos de acceder a distintas prestaciones cerca de sus hogares.

Los stands se ubicarán el martes 13 en el Barrio Castex (Av. Lafuente y Crisóstomo Álvarez), en Flores; y el miércoles 14 en el Parque Chacabuco (Emilio Mitre y Av. Asamblea). El jueves 15 se trasladarán a la Plaza Santa Rita (Álvarez Jonte 3222), en Villa del Parque; el viernes 16 a la Plaza Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Boyacá), en Villa General Mitre, y el sábado 17 al Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800), en Caballito.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer o ante el Ministerio de Educación de la Ciudad.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes y el sábado se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Villa General Mitre y Caballito, respectivamente. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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