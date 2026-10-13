El Papa, los preceptos religiosos y los insultos presidenciales La Bocina 13 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/insultos-de-milei-aziz.mp3 POPURRÍ XL – 13/10/26 Relacionado Vea también... Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficial El pastor Dante Guebel, su avión privado, y sus aspiraciones presidenciales EL CORRALÓN DE FLORESTA. Esta nota provocó los insultos de la Asamblea Macri y Carrió competirán en las PASO presidenciales; invitan a otros partidos a sumarse Post navigation Previous: Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa del Parque, Caballito y Villa MitreNext: Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985” NOTAS RELACIONADAS Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985” La Bocina 13 de octubre de 2026 All Boys repudia la represión policial antes del partido con Godoy Cruz La Bocina 13 de octubre de 2026 ¿El Papa León XIV visitará la UBA, durante su estadía en Buenos Aires? La Bocina 12 de octubre de 2026