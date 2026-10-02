Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficial La Bocina 2 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/pergolini-no-cubrir-mas-notas-oficiales.mp3 POPURRÍ XL – 02/10/26 Relacionado Vea también... La pobreza avanza: el 91% de las familias se endeuda para cubrir gastos esenciales Presidente guarango: en lo que va de su mandato, Milei ya profirió más de mil insultos INQUILINOS. Un drama que nunca encuentra lugar en la agenda EL CORRALÓN DE FLORESTA. Esta nota provocó los insultos de la Asamblea Post navigation Previous: La Policía de la Ciudad le sacó la mercadería a un vendedor con muletas NOTAS RELACIONADAS La Policía de la Ciudad le sacó la mercadería a un vendedor con muletas La Bocina 2 de octubre de 2026 Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 1 de octubre de 2026 “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” La Bocina 1 de octubre de 2026