“Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” La Bocina 1 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/tormenta-negra-2-nelson-santacruz.mp3 POPURRÍ XL – 01/10/26 Relacionado Vea también... “Los prestamistas de las villas son los narcos” Jorge Macri y las narrativas contra las villas en CABA: qué muestran los datos Otro pedido de informes por los operativos para “limpiar” a indigentes ELECCIONES PORTEÑAS 2015. La peligrosa estrategia de “nacionalizar” las votaciones Post navigation Previous: Médicos y Odontólogos que atienden a PAMI, de paroNext: Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial NOTAS RELACIONADAS Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 1 de octubre de 2026 Médicos y Odontólogos que atienden a PAMI, de paro La Bocina 1 de octubre de 2026 “Octubre Rosa” en la Ciudad: charlas, controles mamarios y mamografías gratuitas La Bocina 1 de octubre de 2026