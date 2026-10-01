Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial

El paro y movilización de residentes y concurrentes de salud de la Ciudad fue multitudinario. Según referentesw sindicales, pese a la magnitud del reclamo, siguen sin recibir alguna propuesta de parte de los funcionarios del gobierno de Jorge Macri.

El reclamo principal que llevaron al ministro de Salud, Fernán Quirós, es la recomposición salarial. Los residentes denuncian una importante pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Los residentes y concurrentes son el sostén diario de la salud pública, el salario no alcanza, como nos decían “La vocación es grande, pero con vocación no se come”, mientras viven practicamente dentro de los hospitales “Trabajamos sábado, domingos y feriados. Y los días de guardia nunca estamos 24 horas, siempre son más 28 o 32 horas…” contaban a los medios que cubrían la marcha.

El reclamo no fue sólo salarial: también incluyó el rechazo a la fragmentación de la carrera profesional, la emergencia en salud mental y la defensa del acceso al sistema público de salud para todas las personas que desean atenderse en CABA.

“Hay un rechazo a atender a personas de Provincia, que hoy se nota mucho más” contaba una trabajadora al móvil de La Izquierda Diario. A la Ciudad entran miles de personas desde la provincia, cotidianamente, a trabajar y estudiar -obvio, consumen aquí-, pero Jorge Macri considera que no se les debe prestar atención médica.

En las últimas semanas, distintas residencias comenzaron a organizar asambleas y acciones en sus hospitales para visibilizar la situación que atraviesa al conjunto del sistema público. La medida fue aprobada en los hospitales Elizalde, Fernández, Piñero, Rocca, Gutiérrez, Rivadavia, Vélez Sarsfield, Pirovano, Penna, Santojanni, Argerich, Alvear, Durand, Muñiz y el Cesac 15, CSM 1 y el CSM 3 y varios más se fueron sumando.

Finalizada la marcha, miles de residentes y concurrentes realizaron una asamblea donde definieron los pasos a seguir, llevando las resoluciones a cada uno de los hospitales y Cesacs de la Ciudad.

Fuente: La Izquierda Diario

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