“Octubre Rosa” en la Ciudad: charlas, controles mamarios y mamografías gratuitas

En el marco del mes de concientización sobre la enfermedad, el Ministerio de Salud porteño promueve los controles mamarios anuales en su red asistencial. Habrá semanas de atención espontánea, charlas abiertas y estudios de diagnóstico en hospitales públicos. La detección a tiempo permite curar hasta el 90% de los casos.

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires conmemora “Octubre Rosa“, el mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de mama, con una agenda intensiva de controles gratuitos, jornadas informativas y turnos para mamografías en hospitales de la red pública. En consonancia con la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las acciones buscan facilitar el acceso al diagnóstico oportuno en los barrios porteños.

El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte por tumores en mujeres y afecta a 1 de cada 8 a nivel global. Sin embargo, más del 75% de las pacientes diagnosticadas no presenta antecedentes familiares previos. Por este motivo, el control periódico resulta determinante: cuando las lesiones se detectan con un tamaño inferior a un centímetro, las probabilidades de curación alcanzan hasta el 90%.

Pautas de control y la importancia de la mamografía

La mamografía es un estudio rápido, seguro e indispensable para identificar anomalías milimétricas años antes de que se vuelvan palpables:

¿Cuándo realizarla? Se recomienda a partir de los 40 años, con una frecuencia anual, incluso ante la ausencia total de síntomas. Quienes posean antecedentes familiares directos deben consultar con un especialista para evaluar el inicio anticipado de los estudios.

Se recomienda a partir de los 40 años, con una frecuencia anual, incluso ante la ausencia total de síntomas. Quienes posean antecedentes familiares directos deben consultar con un especialista para evaluar el inicio anticipado de los estudios. Señales de advertencia: Ante la presencia de nódulos o bultos, alteraciones en la textura de la piel, retracciones del pezón o secreciones anormales, se debe solicitar una consulta médica inmediata. El autoexamen es útil para el autoconocimiento corporal, pero no reemplaza a la mamografía ni a la evaluación profesional.

Red de Unidades de Mastología acreditadas

El sistema público porteño dispone de Unidades de Mastología acreditadas por la Sociedad Argentina de Mastología (SAMAS). Estos servicios integran equipos multidisciplinarios especializados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo:

Hospital Dr. Carlos G. Durand : Av. Díaz Vélez 5044 (Caballito).

: Av. Díaz Vélez 5044 (Caballito). Hospital Dr. Juan A. Fernández : Av. Cerviño 3356 (Palermo).

: Av. Cerviño 3356 (Palermo). Hospital Dr. José M. Penna : Av. Almafuerte 406 (Parque Patricios).

: Av. Almafuerte 406 (Parque Patricios). Hospital Donación F. Santojanni : Pilar 950 (Liniers).

: Pilar 950 (Liniers). Hospital Parmenio Piñero: Av. Varela 1301 (Flores).

Cronograma de actividades especiales durante octubre

Diversos efectores de la Ciudad llevarán a cabo campañas comunitarias orientadas a la detección precoz, especialmente destinadas a mujeres de 40 años o más que adeuden sus controles recientes:

Hospital Durand:

Viernes 2 de octubre : “Jornada Octubre Rosa” con charlas comunitarias y muestra fotográfica de pacientes, de 8:45 a 12:00 h (Pabellón Herrera Vegas, 2.º piso).

: “Jornada Octubre Rosa” con charlas comunitarias y muestra fotográfica de pacientes, de 8:45 a 12:00 h (Pabellón Herrera Vegas, 2.º piso). Del 26 al 30 de octubre: “Semana de la Mama”, con atención espontánea para examen físico y mamografías, de 8:00 a 11:00 h (Consultorio 35, planta baja).

Hospital Parmenio Piñero:

Del 19 al 23 de octubre: “Semana de concientización para el diagnóstico precoz del cáncer de mama”. El lunes 19 se dictará una charla abierta en el Aula Magna y se asignarán turnos para mamografías.

Hospital de Oncología María Curie:

Del 26 de octubre al 6 de noviembre: de 8:00 a 11:00 h Campaña de Prevención del Cáncer Génito-Mamario para mujeres mayores de 16 años, que incluirá Papanicolaou, examen clínico mamario y estudios mamográficos.

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