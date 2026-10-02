La Policía de la Ciudad le sacó la mercadería a un vendedor con muletas La Bocina 2 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/vendedor-de-flores.mp3 POPURRÍ XL – 02/10/26 Relacionado Vea también... Vive en la calle, es discapacitada y la Policía de la Ciudad le sacó hasta los remedios Habló el vendedor al que la Ciudad le confiscó los budines que hace su mamá Mujer Policía hot contraataca: denuncia coimas y abuso en la Policía de la Ciudad Repartían mercadería no autorizada en una ambulancia: 12 detenidos Post navigation Previous: Hay vacantes en la Escuela “Coronel de Marina Leonardo Rosales”Next: Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficial NOTAS RELACIONADAS Por los insultos presidenciales a periodistas, proponen no cubrir la agenda oficial La Bocina 2 de octubre de 2026 Masivo paro y marcha de los residentes de hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 1 de octubre de 2026 “Los operativos en las villas son una estrategia para captar votos” La Bocina 1 de octubre de 2026