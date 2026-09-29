Vive en la calle, es discapacitada y la Policía de la Ciudad le sacó hasta los remedios
Una señora en situación de calle, que además es discapacitada, fue violentada por la Policía de la Ciudad. Denunció en C5N que le sacaron el bastón, y hasta los remedios.
😡JORGE MACRI MANDA a RAJAR a las PERSONAS en SITUACIÓN de CALLE y LES SACAN HASTA LOS REMEDIOS
“Estoy viviendo en la calle, soy DISCAPACITADA, tengo bastón, me ROBARON el BASTÓN la otra vez”
“Por favor, le decía que no me saques los remedios. Me da un paro cardíaco si me sacan… pic.twitter.com/cvTh6cmFX3
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 28, 2026