Boca 3 – Racing 2: el hermoso vértigo del fútbol La Bocina 28 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/boca-racing.mp3 POPURRÍ XL – 28/09/26 Relacionado Vea también... Operativo policial alrededor de Boca-Racing, con trapitos demorados y secuestro de pirotecnia Hermoso recuerdo del Bocha Sokol VILLA REAL. Hermoso encuentro para recordar los primeros tiempos del barrio La nueva Comisión Directiva del Club "Pacífico" lanzó el Fútbol Femenino y vuelve el Fútbol Infantil Post navigation Previous: “Ley y orden no es pegar y echar a los vendedores ambulantes” NOTAS RELACIONADAS “Ley y orden no es pegar y echar a los vendedores ambulantes” La Bocina 28 de septiembre de 2026 Protesta de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, con asesoramiento contable La Bocina 28 de septiembre de 2026 Hubo acuerdo, y el 7 de Noviembre habrá Marcha del Orgullo en Buenos Aires La Bocina 26 de septiembre de 2026