“Geografías del alma”, por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” presenta Geografías del alma, un programa en el que se conjugan las músicas de autores nacionales como Julián Aguirre y Astor Piazzolla como piezas de compositores europeos y norteamericanos como Paul Dukas, Eric Whitacre y John Williams.
Bajo la dirección de la maestra invitada Lucía Zicos y con la participación del tubista Patricio Cosentino y el guitarrista Jorge Tagliapietra como solistas, el programa se podrá disfrutar en tres escenarios: el miércoles 30 de septiembre a las 20 h en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Sarmiento 151, CABA, y el jueves 1 de octubre a las 17 h en el Museo Casa Rosada, Paseo Colón 100, CABA.