Más servicios en tu barrio acercará esta semana sus oficinas móviles a plazas y parques de distintas comunas, donde los vecinos pueden acceder a prestaciones y realizar trámites cerca de sus hogares.

El programa de la Ciudad funcionará el lunes 28 en horario de tarde, de 16 a 20 horas, en el Parque Centenario (Av. Díaz Vélez y Patricias Argentinas), en Caballito. El resto de la semana, la atención será de 9 a 14. El martes 29 habrá doble operativo, en la Plaza Irlanda ( Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y Av. Gaona) y en la esquina de Echeandía y White, en el Barrio Cildáñez de Parque Avellaneda. El miércoles 30, los móviles se ubicarán nuevamente en la Plaza Irlanda, y el jueves 1 de octubre se trasladarán a la Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia), en Villa Ortúzar. Finalmente, el viernes 2 las oficinas de la Ciudad se ubicarán en la Plaza San Miguel de Garicoits (Av. Álvarez Thomas 1231), en Colegiales y el sábado 3, en el Parque Avellaneda (Av. Directorio 4147).

Los servicios que se ofrecen varían según los días. Los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer o ante el Ministerio de Educación de la Ciudad.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El sábado se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Parque Avellaneda. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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