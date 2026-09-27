San Cosme y San Damián, a 130 años de la inauguración de La Candelaria

Este domingo 27 nos encontramos para celebrar la Fiesta Externa de San Cosme y San Damián, dos hermanos, médicos cirujanos y mártires, reconocidos por haber ejercido su profesión al servicio de los enfermos, sin cobrar por sus atenciones. Por su historia y su vocación de servicio, son considerados patronos de los médicos, cirujanos y trabajadores de la salud. Una celebración que este año tiene además un significado muy especial: se conmemoran 130 años de la inauguración de la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, uno de los lugares que forman parte de la historia y la identidad de nuestro querido barrio de Floresta.

La historia de La Candelaria comenzó a fines del siglo XIX, cuando una pequeña capilla dio origen a esta comunidad. Con el crecimiento del barrio, también creció la necesidad de un templo más grande. La piedra fundamental del actual edificio se colocó en 1906 y su construcción se extendió durante décadas, hasta su inauguración en 1958. Su arquitectura de estilo neogótico la convirtió en uno de los edificios emblemáticos de Floresta.

Y allí, desde hace más de un siglo, también se honra a San Cosme y San Damián, cuyas imágenes llegaron al barrio en 1919.

Los esperamos para compartir juntos esta jornada de fe, tradición y encuentro comunitario.

Domingo 27 – 11 hs — Parrilla 8, 10, 11 y 12 hs — Misas en el Templo 15 hs — Procesión y Misa 17 hs — Fiesta popular en el atrio del Templo

En las misas habrá bendición de médicos y profesionales de la salud, oración por los enfermos y gesto de imposición de manos.

Ese día no habrá Misa de las 19 hs.

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria — Bahía Blanca 363, Floresta.

Parroquia “Nuestra Señora de la Candelaria”

Relacionado