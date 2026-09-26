La mudanza de la cárcel de Villa Devoto sería antes de fin de año

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva confirmó que la mudanza de los internos del penal de Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará durante el “último trimestre” del año.

La funcionaria explicó que el proceso de traslado se encuentra dentro del “cronograma previsto“, aunque aclaró que se llevará a cabo de manera gradual y sin una fecha fija definida. “La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro“, sostuvo Monteoliva.

Relacionado