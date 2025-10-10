10 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

26-biblioteca antonio devoto

Charla sobre la Biblioteca “Antonio Devoto”

La Bocina 6 de octubre de 2025
biblioteca antonio devoto2

33 años de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto

La Bocina 11 de septiembre de 2025
01-mas servicios

Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y Caballito

La Bocina 1 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

10-milei perrito

Milei fue exhibido como perrito faldero de Trump, en el Museo de Cera de Madrid

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-salud mental

El presupuesto 2026 reduce en más del 90% lo destinado a salud mental

La Bocina 10 de octubre de 2025
10-macri bullrich marcos paz

Macri y Bullrich aseguran que en 2026 se traslada la cárcel de Villa Devoto

La Bocina 10 de octubre de 2025
09-russo riquelme2

El fútbol argentino despide a uno de sus baluartes: Miguel Angel Russo

La Bocina 9 de octubre de 2025