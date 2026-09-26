Hubo acuerdo, y el 7 de Noviembre habrá Marcha del Orgullo en Buenos Aires

El 7 de Noviembre se realizará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Así lo informaron el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Organizadora.

Las entidades convocantes y el gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para compatibilizar la movilización con el operativo previsto por la llegada del Papa León XIV.

El Gobierno de la Ciudad había propuesto trasladar la marcha al 21 de noviembre y había ofrecido garantizar la logística necesaria para su realización. La Comisión Organizadora rechazó esa alternativa y defendió el cronograma original, que había sido definido con meses de anticipación.

Finalmente, ambas partes retomaron el diálogo y acordaron mantener la Marcha del Orgullo el 7 de noviembre. “Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”, señaló la Comisión Organizadora en un comunicado.

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