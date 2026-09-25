El presupuesto 2027 de la Ciudad, incluye baja de patentes y otros impuestos

El gobierno porteño asegura que En el Presupuesto 2027 habrá “una baja histórica de Patentes para la clase media”.

Según la información oficial, de los 1,6 millones de autos, 6 de cada 10 van a pagar menos, y los demás, pagarán lo mismo que en 2026. Además, 152.000 autos de más de 20 años dejarán de pagar Patente.

Además de bajar Patentes, el presupuesto 2027 prevé la exclusión del ABL a hoteles y restaurantes durante todo el primer semestre (esta medida también incluye a las librerías), liberar a miles de pymes de la Contribución por Publicidad, y reduce 30 % la plusvalía para incentivar la construcción, la inversión y el empleo.

Según dice la gacetilla, “una vez más, presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal. Porque cada peso que gasta el Estado salió del esfuerzo de alguien, tenemos la obligación de gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos”.

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