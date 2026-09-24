¿Qué pasó en la Quinta de Olivos, con los perros de Milei? La Bocina 24 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/perros-de-olivos-a-sangre-fria.mp3 POPURRÍ XL – 24/09/26 Relacionado Vea también... Se suicidaron seis soldados en un mes (uno, en la quinta de Olivos) Milei volvió a desmentir a Francos: “me gusta trabajar desde Olivos” Protesta contra Milei y los “héroes”, durante el asado en Olivos Paso a paso, cómo completar el Censo 2022 Post navigation Previous: 40 Años de La Bocina – Enrique RicagnoNext: El problema de los menores que delinquen, no se soluciona sólo con leyes NOTAS RELACIONADAS El problema de los menores que delinquen, no se soluciona sólo con leyes La Bocina 24 de septiembre de 2026 “La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe” La Bocina 23 de septiembre de 2026 La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad La Bocina 23 de septiembre de 2026