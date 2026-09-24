Jueces porteños repudian el pedido de jury a la jueza De Marinis

91 jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado conjunto para respaldar a su colega Laura Beatriz De Marinis. la magistrada que declaró inconstitucional la norma que permite encarcelar a menores de 14 años.

La declaración expresa un “más enfático repudio y profunda preocupación” ante el pedido de juicio político e intento de destitución impulsado por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su ministro de Justicia, Gabino Tapia.

El pronunciamiento, denominado “En apoyo a la magistrada De Marinis”, expresó el “más enfático repudio y profunda preocupación” ante la iniciativa de juicio político, impulsada contra la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3.

Los firmantes plantearon que promover ese mecanismo por el contenido de una sentencia “agravia seriamente la independencia judicial”.

El eje del planteo está puesto en la posibilidad de que una decisión judicial sea revisada mediante las vías procesales previstas y no a través de una reacción institucional contra quien dictó el fallo.

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