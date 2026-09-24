El problema de los menores que delinquen, no se soluciona sólo con leyes La Bocina 24 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/menores-presos.mp3 POPURRÍ XL – 24/09/26 Relacionado Vea también... La Ciudad propone que los menores no usen celular, hasta la secundaria En sólo 5 días, la Policía de la Ciudad detuvo a 54 menores, acusados de robo Jorge Macri pide leyes más duras para los delincuentes que reinciden El problema de la basura, no pasa sólo por la bolsita del súper Post navigation Previous: ¿Qué pasó en la Quinta de Olivos, con los perros de Milei? NOTAS RELACIONADAS ¿Qué pasó en la Quinta de Olivos, con los perros de Milei? La Bocina 24 de septiembre de 2026 “La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe” La Bocina 23 de septiembre de 2026 La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad La Bocina 23 de septiembre de 2026