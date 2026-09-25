Fe y Tradición: Floresta celebra a los Santos Médicos Cosme y Damián La Bocina 25 de septiembre de 2026 Relacionado Vea también... Floresta celebra a los santos Cosme y Damián Floresta celebra a los santos médicos de La Candelaria Floresta celebra a los santos médicos: San Cosme y San Damián SAN COSME Y SAN DAMIÁN. Fiesta religiosa y popular en el corazón de Floresta Post navigation Previous: El problema de los menores que delinquen, no se soluciona sólo con leyesNext: La trágica historia de Camila y Ladislao llega al teatro Caras y Caretas NOTAS RELACIONADAS Limitan circulación del tránsito alrededor de la cancha de Vélez, por recitales La Bocina 24 de septiembre de 2026 El Colectivo nació en Lacarra y Rivadavia La Bocina 24 de septiembre de 2026 Prohíben la Feria Las Toscaneras: “dejan a vecinos del barrio sin trabajo” La Bocina 18 de septiembre de 2026