La trágica historia de Camila y Ladislao llega al teatro Caras y Caretas

Llega a la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) “A tu lado, Camila”, el musical con libro y letras de la historiadora Marisa Vicentini y dirección general de Tomi Capano.

La obra propone un recorrido dramático por una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas de la historia argentina: la de Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez. Con música original en vivo con dirección de Facundo Cicciu, y un elenco encabezado por Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto junto a catorce intérpretes en escena, la producción se presentará todos los viernes de octubre y noviembre a las 21:00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

En el contexto del mandato absoluto con facultades extraordinarias de Juan Manuel de Rosas, el cruce entre Camila y Uladislao da origen a una apasionada relación de amor clandestino que desafía de manera irremediable la ley y el orden moral de la época. Dispuestos a defender su libertad, los amantes se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y del Estado, emprendiendo una huida que marcará su destino. Como un mito trágico, la historia muestra hasta que punto el poder y el peso de la reputación pueden imponerse sobre nuestras vidas, y el coraje que se necesita para defender aquello que verdaderamente sentimos.

Con una puesta en escena de gran despliegue visual y una sonoridad original ejecutada en directo, “A tu lado, Camila” rescata este episodio histórico desde una mirada contemporánea, donde el coraje, la devoción y la tragedia convergen en una propuesta de teatro musical con impronta propia.

GRAN ESTRENO

VIERNES 2 DE OCTUBRE

21:00 HORAS

SALA CARAS Y CARETAS – Sarmiento 2037

FICHA TÉCNICA

Elenco: Bianca Cuscuna, Iñaki Crotto, Hernán Matorra, Olivia Galatro, Rut Feith, Enrique Cragnolino, Gabriel Schapiro, Agos Gil Farina, Andrés Mauricio Vaca, Camila Aita, Diego Namor, Gaby Genovese, Hernán Castelli, Lara Mut, Paloma Zárate y Santiago Leguizamo.

Libro y Letras: Marisa Vicentini

Música Original y Dirección Musical: Bianca Cuscuna y Facundo Cicciu

Dirección General: Tomi Capano

Coreografía: Verónica Pacenza

Diseño de Escenografía: Agustín Yoshimoto

Diseño de Iluminación: Eduardo Maggiolo

Diseño de Vestuario: Marisa Vicentini y Nabila Abdala

Proyecciones: Sentí Producciones

Diseño Gráfico: Nahuel Lamoglia

Fotografía: Mel Ercoli

Redes y Contenidos: Bianca Cuscuna y Juana Bardecci

Asistencia en Escenario y Producción: Candela Rives

Asistencia de Dirección: Giuliana Pieruccini

Producción General: Marcelo Cuscuna

Prensa: Kevin Melgar

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