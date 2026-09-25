La trágica historia de Camila y Ladislao llega al teatro Caras y Caretas
Llega a la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA) “A tu lado, Camila”, el musical con libro y letras de la historiadora Marisa Vicentini y dirección general de Tomi Capano.
La obra propone un recorrido dramático por una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas de la historia argentina: la de Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez. Con música original en vivo con dirección de Facundo Cicciu, y un elenco encabezado por Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto junto a catorce intérpretes en escena, la producción se presentará todos los viernes de octubre y noviembre a las 21:00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.
En el contexto del mandato absoluto con facultades extraordinarias de Juan Manuel de Rosas, el cruce entre Camila y Uladislao da origen a una apasionada relación de amor clandestino que desafía de manera irremediable la ley y el orden moral de la época. Dispuestos a defender su libertad, los amantes se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y del Estado, emprendiendo una huida que marcará su destino. Como un mito trágico, la historia muestra hasta que punto el poder y el peso de la reputación pueden imponerse sobre nuestras vidas, y el coraje que se necesita para defender aquello que verdaderamente sentimos.
Con una puesta en escena de gran despliegue visual y una sonoridad original ejecutada en directo, “A tu lado, Camila” rescata este episodio histórico desde una mirada contemporánea, donde el coraje, la devoción y la tragedia convergen en una propuesta de teatro musical con impronta propia.
GRAN ESTRENO
VIERNES 2 DE OCTUBRE
21:00 HORAS
SALA CARAS Y CARETAS – Sarmiento 2037
FICHA TÉCNICA
Elenco: Bianca Cuscuna, Iñaki Crotto, Hernán Matorra, Olivia Galatro, Rut Feith, Enrique Cragnolino, Gabriel Schapiro, Agos Gil Farina, Andrés Mauricio Vaca, Camila Aita, Diego Namor, Gaby Genovese, Hernán Castelli, Lara Mut, Paloma Zárate y Santiago Leguizamo.
Libro y Letras: Marisa Vicentini
Música Original y Dirección Musical: Bianca Cuscuna y Facundo Cicciu
Dirección General: Tomi Capano
Coreografía: Verónica Pacenza
Diseño de Escenografía: Agustín Yoshimoto
Diseño de Iluminación: Eduardo Maggiolo
Diseño de Vestuario: Marisa Vicentini y Nabila Abdala
Proyecciones: Sentí Producciones
Diseño Gráfico: Nahuel Lamoglia
Fotografía: Mel Ercoli
Redes y Contenidos: Bianca Cuscuna y Juana Bardecci
Asistencia en Escenario y Producción: Candela Rives
Asistencia de Dirección: Giuliana Pieruccini
Producción General: Marcelo Cuscuna
Prensa: Kevin Melgar