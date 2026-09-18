Confusión en el oficialismo, alrededor del Presupuesto 2027 La Bocina 18 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/presupuesto-lemoine-y-bullrich.mp3 POPURRÍ XL – 18/09/26 Relacionado Vea también... 24 DE MARZO DE 1976. Impotencia política, confusión social, ferocidad militar Buenos Aires será “Capital Mundial del Deporte” en 2027 En soledad, el oficialismo en la Legislatura evitó llamar “golpe de estado” a lo ocurrido en Bolivia ELECCIONES 2019. El oficialismo mantiene la mayoría en la Legislatura Post navigation Previous: “El gobierno quiere hacer zafar a las prepagas, a costa de los discapacitados”Next: Larreta criticó duramente a LLA, por la urbanización de las villas NOTAS RELACIONADAS Larreta criticó duramente a LLA, por la urbanización de las villas La Bocina 18 de septiembre de 2026 “El gobierno quiere hacer zafar a las prepagas, a costa de los discapacitados” La Bocina 18 de septiembre de 2026 La desocupación ya roza el 8%, y marca la profundización de la crisis La Bocina 17 de septiembre de 2026