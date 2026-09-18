“El gobierno quiere hacer zafar a las prepagas, a costa de los discapacitados” La Bocina 18 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/discapacidad-el-gobierno-quiere-salvar-a-las-prepagas-bassi.mp3 POPURRÍ XL – 18/09/26 Relacionado Vea también... “Hay plata para hacer viviendas, pero el gobierno no quiere ejecutarla” “El superavit fiscal, fue a costa de las jubilaciones” Fallo a favor de los usuarios de prepagas Las prepagas ya se llevan más del 30% de los salarios de sus clientes Post navigation Previous: La leyenda del violín, Pinchas Zukerman, vuelve al Teatro ColónNext: Confusión en el oficialismo, alrededor del Presupuesto 2027 NOTAS RELACIONADAS Larreta criticó duramente a LLA, por la urbanización de las villas La Bocina 18 de septiembre de 2026 Confusión en el oficialismo, alrededor del Presupuesto 2027 La Bocina 18 de septiembre de 2026 La desocupación ya roza el 8%, y marca la profundización de la crisis La Bocina 17 de septiembre de 2026