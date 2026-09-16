Detectaron tuberculosis, en al menos 90 escuelas de la Ciudad La Bocina 16 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/tuberculosis-en-escuelas-de-caba.mp3 POPURRÍ XL – 16/09/26 Relacionado Vea también... Riesgo de vida para pacientes con VIH, ITS y tuberculosis: achican 76% el presupuesto 2025 ¿Menos comida para los alumnos de escuelas públicas porteñas? DENGUE. Detectaron mosquitos en la Comuna 10 En un año, detectaron más de 1.200 obras irregulares en la Ciudad Post navigation Previous: El Dr. Marcelo Nahin, ejemplo del intelecto y la capacidad argentinaNext: Juntada Spinettiana para recibir a la Primavera NOTAS RELACIONADAS El Dr. Marcelo Nahin, ejemplo del intelecto y la capacidad argentina La Bocina 16 de septiembre de 2026 La UBA brindó atención médica y dictó clases en Plaza de Mayo, para que Milei cumpla con la ley La Bocina 16 de septiembre de 2026 En Buenos Aires, se ofrece la compra de pan dulce navideño… “de pozo” La Bocina 15 de septiembre de 2026