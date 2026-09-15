Última visita guiada a la muestra de Antonio Pujía en el Palacio Libertad La Bocina 15 de septiembre de 2026 Relacionado Vea también... Visita guiada por la casa y la vida de Carlos Gardel Visita guiada a la muestra “Antonio Pujía, la escultura en clave poética” Sandro Pujía habla sobre la muestra de su padre, Antonio Pujía, en el Palacio Libertad Inauguran muestra de Antonio Pujía en el Palacio Libertad Post navigation Previous: En Buenos Aires, se ofrece la compra de pan dulce navideño… “de pozo”Next: La UBA brindó atención médica y dictó clases en Plaza de Mayo, para que Milei cumpla con la ley NOTAS RELACIONADAS “Hedwig y la Pulgada Furiosa”, de Nueva York a Buenos Aires La Bocina 14 de septiembre de 2026 Noelia Moncada y su Quinteto, en el Parque Centenario La Bocina 11 de septiembre de 2026 Recital de Alejandro Lerner en el Gran Rivadavia La Bocina 11 de septiembre de 2026