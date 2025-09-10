Inauguran muestra de Antonio Pujía en el Palacio Libertad

El 12 de septiembre se inangura la muestra “Antonio Pujía, la escultura en clave poética“, que se exhibirá en el Palacio Libertad.

Por primera vez se presentan dibujos, pinturas y bocetos de Pujia, junto a esculturas inéditas dialogando con las grandes obras que lo consagraron.

La inauguración será el viernes 12 de septiembre a las 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151, sala 603.

“Los esperamos en la inauguración, será un encuentro para celebrar juntos el arte de un gran Maestro“, dicen los organizadores.

Se podrá visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

