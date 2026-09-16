El Dr. Marcelo Nahin, ejemplo del intelecto y la capacidad argentina La Bocina 16 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/cirujano-marcelo-nahin.mp3 POPURRÍ XL – 16/09/26 Relacionado Vea también... La industria argentina cada vez produce menos: utiliza el 53,4% de su capacidad La Legislatura distinguió a Marcelo Tinelli; Macri y sus ministros estuvieron presentes Macri en las obras del Arroyo Vega: "aumenta 40% la capacidad de escurrimiento" Macri en las obras del Arroyo Vega: “aumenta 40% la capacidad de escurrimiento” Post navigation Previous: La UBA brindó atención médica y dictó clases en Plaza de Mayo, para que Milei cumpla con la leyNext: Detectaron tuberculosis, en al menos 90 escuelas de la Ciudad NOTAS RELACIONADAS Detectaron tuberculosis, en al menos 90 escuelas de la Ciudad La Bocina 16 de septiembre de 2026 La UBA brindó atención médica y dictó clases en Plaza de Mayo, para que Milei cumpla con la ley La Bocina 16 de septiembre de 2026 En Buenos Aires, se ofrece la compra de pan dulce navideño… “de pozo” La Bocina 15 de septiembre de 2026