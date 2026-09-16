La industria argentina cada vez produce menos: utiliza el 53,4% de su capacidad

La Legislatura distinguió a Marcelo Tinelli; Macri y sus ministros estuvieron presentes

Macri en las obras del Arroyo Vega: "aumenta 40% la capacidad de escurrimiento"

Macri en las obras del Arroyo Vega: “aumenta 40% la capacidad de escurrimiento”