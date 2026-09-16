La UBA brindó atención médica y dictó clases en Plaza de Mayo, para que Milei cumpla con la ley

La Universidad de Buenos Aires realizó una jornada de visibilización en Plaza de Mayo, durante todo el día 15 de Septiembre, para exigir que la justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y para que el gobierno acate los fallos.

Los estudiantes y residentes universitarios, brindaron atención gratuita a la comunidad en especialidades como odontología, óptica, veterinaria, clínica médica; asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica .

A su vez, los 13 decanos de las distintas facultades dictaron clases magistrales abiertas. También se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico/tecnológico como un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires.

La idea fue llamar la atención de la ciudadanía sobre el valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia.

Durante esta jornada de visibilización, las distintas facultades de la UBA dictaron clases de manera habitual.

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