“Sarmiento estaría muy enojado con Milei” La Bocina 14 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/sarmiento-y-milei-x-sietecase.mp3 POPURRÍ XL – 14/09/26 Relacionado Vea también... “La situación de las personas con discapacidad es muy grave” Lali: “Milei actúa de una manera muy infantil” Jorge Macri en la escuela “Jorge Donn”; estaría lista para 2024 Durán Barba: "tengo una muy estrecha relación con Macri, estoy al tanto de todo" Post navigation Previous: El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, en la Comuna 10Next: Hace 2 años que el gobierno no convoca al Consejo Asesor de Malvinas NOTAS RELACIONADAS Hace 2 años que el gobierno no convoca al Consejo Asesor de Malvinas La Bocina 14 de septiembre de 2026 CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA. Escuchar para prevenir La Bocina 13 de septiembre de 2026 Radio La Colifata se pregunta: ¿quiénes están locos? La Bocina 13 de septiembre de 2026