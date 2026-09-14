Hace 2 años que el gobierno no convoca al Consejo Asesor de Malvinas La Bocina 14 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/malvinas-no-convocan-al-consejo-asesor-paulon.mp3 POPURRÍ XL – 14/09/26 Relacionado Vea también... La Justicia intima a Pettovello, porque hace más de 6 meses que no convoca al Consejo del Salario El Consejo Consultivo Comunal 10 convoca a Asamblea El Consejo Consultivo convoca a una Asamblea Extraordinaria para el Miércoles 9 de Abril En Chacarita, el gobierno porteño tiró abajo una plazoleta que inauguró hace dos años: Juntistas presentaron una cautelar Post navigation Previous: “Sarmiento estaría muy enojado con Milei” NOTAS RELACIONADAS “Sarmiento estaría muy enojado con Milei” La Bocina 14 de septiembre de 2026 CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA. Escuchar para prevenir La Bocina 13 de septiembre de 2026 Radio La Colifata se pregunta: ¿quiénes están locos? La Bocina 13 de septiembre de 2026