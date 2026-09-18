18 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

kermes san cayetano

Kermesse primaveral en el Santuario San Cayetano

La Bocina 18 de septiembre de 2026
sbow

Música al aire libre, para recibir la Primavera en Buenos Aires

La Bocina 17 de septiembre de 2026
feria nuevos sabores

Ferias porteñas para todos los gustos, en parques y plazas

La Bocina 17 de septiembre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

pinchas zukerman

La leyenda del violín, Pinchas Zukerman, vuelve al Teatro Colón

La Bocina 18 de septiembre de 2026
feria suspendida

Prohíben la Feria Las Toscaneras: “dejan a vecinos del barrio sin trabajo”

La Bocina 18 de septiembre de 2026
02-mascotas

Vacunación antirrábica gratuita en Monte Castro

La Bocina 18 de septiembre de 2026
kermes san cayetano

Kermesse primaveral en el Santuario San Cayetano

La Bocina 18 de septiembre de 2026