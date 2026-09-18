La leyenda del violín, Pinchas Zukerman, vuelve al Teatro Colón

Ciclo Aura continúa su temporada 2026 en el Teatro Colón con la llegada de una de las grandes leyendas de la interpretación musical internacional. El próximo 28 de septiembre, el célebre violinista Pinchas Zukerman regresará a Buenos Aires para protagonizar una presentación excepcional junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Gustavo Fontana.

Considerado uno de los máximos exponentes del violín de la historia, Zukerman volverá a presentarse en el escenario del Teatro Colón con un programa que reúne algunas de las obras más significativas del repertorio sinfónico y concertante, combinando la tradición europea con una fuerte presencia de la música argentina.

Entradas disponibles en www.teatrocolon.org.ar

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