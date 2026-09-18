Vacunación antirrábica gratuita en Monte Castro

El Gobierno de la Ciudad realizará una jornada de vacunación antirrábica sin turno, en la Plaza Monte Castro (Miranda y Mercedes) el domingo 20 de septiembre de 9 a 12.30 h.

Las Unidades Móviles Veterinarias recorren los barrios los días de semana, sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y correa; si es un perro con chapita identificatoria y si es un gato en una transportadora. Son cupos limitados, no se suspende por lluvia.

Requisitos para castrar a tu perro/gato

Consultá las agendas para conocer qué días y en qué puntos se darán turnos para castración, regístrate con tu cuenta de MiBA, seleccioná el día, completá el formulario y una vez confirmada la operación seguí las indicaciones que llegarán a tu cuenta de mail. El día del turno, nuestros veterinarios le realizarán un examen clínico preoperatorio y, si se encuentra apta para la cirugía realizarán la castración. Recordá notificarle al veterinario si el animal toma alguna medicación o si tiene alguna enfermedad. También podés llevar los estudios previos que tengas.

Tu perro o gato debe estar acompañado por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 h sin alimento y 8 h sin líquidos)

Tu perro debe tener collar y correa. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

No te olvides de traer una manta para abrigarlo luego de la cirugía.

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