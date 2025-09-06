Castración y vacunación gratuita de gatos y perros

Si querés vacunar a tu perro/a o gato/a contra la rabia o solicitar un turno para su castración , consultá el cronograma que se publica semanalmente en las redes sociales de Animales BA: Perros y gatos o en la página web para conocer las próximas fechas y ubicaciones programadas.

Los operativos se realizan según el cronograma semanal, a través de ocho móviles veterinarios que recorren las 15 Comunas de la Ciudad y los dos centros fijos de atención veterinaria y castración que funcionan en el Parque Indoamericano en Villa Soldati (Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas) y en Costanera Sur (Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550) , frente a la fuente de Lola Mora.

Recordá que para la castración es necesario solicitar un turno previo de manera online. Allí, deberás registrarte con tu cuenta de miBA, ingresando en la opción correspondiente al animal y completando el formulario. Una vez confirmada la operación, recibirás en tu mail la confirmación del turno con toda la información necesaria para el día de la cirugía.

Animales BA Perros y Gatos proporciona las herramientas necesarias a los vecinos de la Ciudad para lograr el bienestar de los perros y los gatos que en ella habitan, y contribuye con la convivencia armónica y responsable de estos animales domésticos y sus tutores en el espacio público. Por ello se brinda un servicio de castraciones y vacunación antirrábica para caninos y felinos totalmente gratuito, a través de los Centros Fijos Veterinarios y las Unidades Móviles.

¿Por qué es importante castrar a tu perro/gato?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

Beneficios para tu perro/gato:

En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual.

Evita fugas por hembras en celo y peleas entre machos.

Previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos.

En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu perro/gato

Consultá las agendas para conocer qué días y en qué puntos se darán turnos para castración, regístrate con tu cuenta de MiBA, seleccioná el día, completá el formulario y una vez confirmada la operación seguí las indicaciones que llegarán a tu cuenta de mail. El día del turno, nuestros veterinarios le realizarán un examen clínico preoperatorio y, si se encuentra apta para la cirugía realizarán la castración. Recordá notificarle al veterinario si el animal toma alguna medicación o si tiene alguna enfermedad. También podés llevar los estudios previos que tengas.

Tu perro o gato debe estar acompañado por un mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 h sin alimento y 8 h sin líquidos)

Tu perro debe tener collar y correa. Si tenés un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

No te olvides de traer una manta para abrigarlo luego de la cirugía.

Además de los ocho móviles que recorren las comunas de lunes a viernes, contás con dos centros fijos de atención veterinaria y castración que funcionan uno en Villa Soldati en el Parque Indoamericano (Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas) y el otro en Costanera Sur (Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550), a 100 metros frente a la fuente de Lola Mora.

Turnos online para castración en móviles y Centros fijos

Si querés castrar a tu perro o gato en los móviles o centros fijos, podés solicitar un turno de manera online. Los viernes de cada semana a las 10 h se habilitan las agendas de turnos de la semana siguiente. Seguí estos pasos para hacerlo:

1. Registrate con tu cuenta de miBA.

2. Selecciona la opción correspondiente para pedir un turno.

Castración de perras

Castración de perros

Castración de gatos

Castración de gatas

3. Ingresa en la opción “por fecha”. Seleccioná el día y seguí las recomendaciones para presentarte con tu perro o gato el día del turno.

4. Una vez confirmada la operación, te llegará un mail con toda la información que necesitas.

Aviso importante. Para cuidarnos entre todos, no se atenderá a quienes se acerquen a los centros de atención sin turno previo. Recordá traer a tu perro con collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal, o en una transportadora si es un gato.

Vacunación antirrábica (sin turno previo)

Si querés vacunar a tu perro o gato contra la rabia, podés acercarte sin turno previo, a cualquiera de los operativos de vacunación antirrábica, en las fechas, horarios y locaciones que figuran en el cronograma.

Aviso importante. Para evitar demoras y cuidarnos entre todos, te pedimos que traigas a tu perro con collar o pretal, chapita identificatoria, correa y bozal, o en su transportadora si es un gato.

Centros fijos de atención veterinaria