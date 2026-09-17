Música al aire libre, para recibir la Primavera en Buenos Aires

Este fin de semana en la Ciudad, habrá música en Chacarita, Parque Avellaneda, Palermo y La Boca para recibir la primavera; paella en bodegones y cantinas a precios especiales. FIBA llega a su fin y el domingo se corre la Maratón de Buenos Aires.

Para darle la bienvenida a la primavera y celebrar el Día del Estudiante, el lunes de 15 a 18, artistas consagrados y emergentes de la escena nacional compartirán el escenario en el festival Tu Música Hoy. Será con presentaciones breves y dinámicas que invitan a los jóvenes a descubrir distintos estilos y sonidos. Será en el Parque de los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery).

FIBA llega a su fin

FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires, inicia su cuenta regresiva. El evento que reúne compañías y creadores de Argentina y otros catorce países, entre ellos Brasil, España, Francia y Uruguay seguirá hasta el domingo con presentaciones de producciones de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinares en distintos escenarios de la Ciudad. Toda la programación y las entradas están disponibles en fiba.ar

» La Sinfónica y los clásicos de Broadway

La Banda Sinfónica de la Ciudad se mete dentro del universo de Broadway con un repertorio que reúne grandes clásicos, como Curtain Up!, Highlights from Annie, El fantasma de la ópera, West Side Story Suite y Miss Saigón. El concierto se hará este viernes a las 20 en la Usina del Arte (Caffarena 1). Las entradas se reservan a través de usinadelarte.ar

Comienza la primavera astronómica

El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) celebra el Día de la Primavera este lunes en una jornada llena de música, ciencia y astronomía. Comenzará a las 14 con un show de Vinilos en la vereda. A las 15 habrá una charla científica que recorre la historia del universo y, a las 16, se observará el cielo solar con caja solar en la explanada.

» El frío se despide con rocanrol

Este sábado, la Usina del Arte (Caffarena 1) saluda al invierno con un show que recorre los clásicos del rock nacional de la mano de Valentino Rossi y Delfina Campos, acompañados por X-Strings Ensamble. Será el sábado a las 20 con reserva previa en usinadelarte.ar. Más temprano, a las 17, el Espacio Cultural Chacra de los Remedios (Av. Directorio 3980) hará lo propio con bandas tributo a Riff y Foo Fighters.

Llega la Fiesta del Chamamé

El Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) será escenario de la Fiesta del Chamamé, una jornada dedicada a una de las expresiones musicales más representativas del litoral argentino. La propuesta reunirá música, canto y baile a través de un repertorio que recupera la tradición chamamecera. Se hará el sábado a las 16.

Los grandes intérpretes van al Colón

El martes a las 20 se presentará el tenor peruano Juan Diego Florez en el Teatro Colón (Cerrito 628). Será en un recital junto al pianista Vincenzo Scalera en el que ofrecerán obras vocales de cámara junto a célebres arias de ópera y zarzuela. Las localidades están disponibles en teatrocolon.org.ar

La Filarmónica, con Baldini

El violinista italiano Emmanuele Baldini se presentará en un doble rol, como director y solista, junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad, en el concierto Ecos del Clasicismo. El repertorio incluirá obras de Röntgen-Maier, Hummel y Mozart. Será en el Teatro Colón (Cerrito 628) este domingo a las 11. Las entradas se sacan en teatrocolon.org.ar

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