Juntada Spinettiana para recibir a la Primavera

Nathy Peluso en el Planetario, y mucho más, para recibir la Primavera en Buenos Aires

Primavera en la Plaza Ricchieri, con luchadores, murga y payasos

Acto "privado" en la Comuna 10, con Vecinos Solidarios (que no pudieron recibir el aplauso de sus pares)

En Floresta Norte, se anticipó la Primavera