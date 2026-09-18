40 Años de La Bocina – Jorge Luis Bonelli La Bocina 18 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/popurri-2026-09-17.mp3 POPURRÍ, DE POCO UN TODO – 17/09/26 Relacionado Vea también... Susana Boragno brinda una charla sobre Jorge Luis Borges en el Cabildo El Papa Francisco por Jorge Luis Borges Un puente de Barracas se llamará Jorge Luis Borges Homenaje de la Ciudad a Jorge Luis Borges Post navigation Previous: Música al aire libre, para recibir la Primavera en Buenos AiresNext: Kermesse primaveral en el Santuario San Cayetano NOTAS RELACIONADAS La Bocina N° 457 – Septiembre 2026 La Bocina 17 de septiembre de 2026 40 Años de La Bocina – Saúl Gherscovici La Bocina 10 de septiembre de 2026 La Bocina N° 456 – Agosto 2026 La Bocina 13 de agosto de 2026