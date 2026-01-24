24 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

estrella y estrellita

“Estrella y Estrellita”: música y diversión para toda la familia

La Bocina 23 de enero de 2026 0
Maca-Mona-Mu

Maca Mona Mu, en la Terraza del CC 25 de Mayo

La Bocina 23 de enero de 2026 0
BIBLIOBICIS

Cultura de Verano ofrece lecturas al aire libre, talleres y bookfluencers

La Bocina 23 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

discapacidad

Actividades recreativas y deportivas en el Parque de la Ciudad, para personas con discapacidad

La Bocina 24 de enero de 2026 0
piazzolla

“Piazzolla eterno”: la vida y la música del gran Ástor, en el Teatro Colón

La Bocina 24 de enero de 2026 0
estrella y estrellita

“Estrella y Estrellita”: música y diversión para toda la familia

La Bocina 23 de enero de 2026 0
15-represion

Habla el discapacitado empujado violentamente por un Policía de la Ciudad

La Bocina 23 de enero de 2026 0