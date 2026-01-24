“Piazzolla eterno”: la vida y la música del gran Ástor, en el Teatro Colón

Astor, Piazzolla eterno. Del 24 de enero al 8 de febrero Astor, Piazzolla eterno pondrá en escena la vida y obra del maestro del tango junto a bailarines, cantantes y músicos de primer nivel, y un equipo creativo de proyección global. Las funciones contarán con un octeto de músicos que ejecutarán la música del gran maestro con la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país. La propuesta invita al espectador a sumergirse en el universo interior de Astor Piazzolla, guiado por sus propias ideas, pensamientos y reflexiones. A partir de sus entrevistas, declaraciones y testimonios personales, la puesta reconstruye su genio creativo, su mente y su alma: su mundo, su lucha, su pasión y la huella imborrable que dejó en la cultura argentina. En el Teatro Colón (Tucumán 1171). Más información.

