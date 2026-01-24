Actividades recreativas y deportivas en el Parque de la Ciudad, para personas con discapacidad

El Jueves 22 de enero comenzaron en el Parque de la Ciudad las jornadas de actividad deportiva y recreativa accesible, impulsadas por la Subsecretaría de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad. La propuesta continuará desarrollándose los días 29 de enero, y 5 y 12 de febrero, de 17.30 a 19.30 h.

La iniciativa se enmarca en las actividades que se realizan todos los veranos en el parque y suma propuestas adaptadas que garantizan la participación de personas con discapacidad. Las jornadas son coordinadas por dos profesores de educación física y están pensadas desde una lógica lúdica, cercana al deporte amateur, que prioriza el movimiento, el disfrute y el encuentro.

La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa. Las actividades están abiertas a toda la comunidad y se desarrollan en convivencia con la dinámica habitual del Parque de la Ciudad, fortaleciendo el uso del espacio público como ámbito de encuentro. Con el objetivo de ampliar el acceso y garantizar la participación, el área facilita el traslado en bus para las personas que deseen sumarse a las actividades, en articulación con organizaciones de la sociedad civil.

Desde BA Discapacidad se promueve la articulación con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la participación de personas con discapacidad. En la primera jornada participó la Asociación Juvenil Araucana.

Parque de la Ciudad

29 de enero | 5 y 12 de febrero

17.30 a 19.30 h

Actividad abierta y gratuita, sin inscripción previa

