Este sábado, partieron hacia Chubut bomberos y brigadistas con equipamiento de la Ciudad para colaborar en las tareas de combate del fuego que afectan a la provincia. La Agencia Federal de Emergencias (AFE) hizo llegar un pedido formal al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso la ayuda con personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Ambiente, y se comunicó con el gobernador Nacho Torres.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional 26.815, que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra el esquema de cooperación junto a Nación, provincias y Parques Nacionales para la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de emergencias.

De esta manera, el Gobierno porteño reafirma su compromiso con el trabajo conjunto entre jurisdicciones para enfrentar emergencias ambientales y acompañar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales.

El equipo de ayuda está integrado por:

▪️30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad con elementos especiales para el tratamiento de incendios forestales.

▪️7 integrantes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas de la Ciudad.

▪️Además de camionetas, cuatriciclos y un camión para traslado de equipamiento.

El incendio en la provincia de Chubut ya afectó a más de 30.000 hectáreas. La emergencia se ve agravada por una combinación de sequía persistente, temperaturas inusualmente altas, vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares, que favorecen la rápida propagación del fuego.

Esta es la tercera vez que la Ciudad de Buenos Aires envía bomberos a zonas afectadas por incendios forestales.

Fuente: Prensa GCABA

