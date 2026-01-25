A tener cuidado con el golpe de calor
Ante las altas temperaturas que el verano trae consigo, la Ciudad brinda consejos para cuidarse y prevenir golpes de calor.
Recomendaciones:
- Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas.
- Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.
- Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años.
- Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados.
Prestarle atención a los síntomas del golpe de calor:
- Piel enrojecida, caliente y seca.
- Temperatura corporal entre 41 y 42 grados.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas y confusión.
- Convulsiones y pérdida de conocimiento.
- Respiración y pulso débiles.
Importante:
Si presentás o conocés a alguien con estos síntomas, llamá al 107 (SAME) y solicitá ayuda médica.