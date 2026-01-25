A tener cuidado con el golpe de calor

Ante las altas temperaturas que el verano trae consigo, la Ciudad brinda consejos para cuidarse y prevenir golpes de calor.

Recomendaciones:

Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas.

Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.

Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años.

Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados.

Prestarle atención a los síntomas del golpe de calor: Piel enrojecida, caliente y seca.

Temperatura corporal entre 41 y 42 grados.

Dolor de cabeza.

Náuseas y confusión.

Convulsiones y pérdida de conocimiento.

Respiración y pulso débiles.

Importante: Si presentás o conocés a alguien con estos síntomas, llamá al 107 (SAME) y solicitá ayuda médica.

