En el último año, la inflación -en dólares- fue de 22% (entre las más altas del mundo)

Último piropo de Sabina a Buenos Aires: “sois el mejor público del mundo”

Las jubilaciones perdieron 47% de poder de compra, en el último año

Inflación CABA: 14,1% en febrero, 264,5% en el último año

En Abril, la inflación porteña fue de 3,1%; en el primer cuatrimestre del año, sumó 16,9%