En el último año, la inflación -en dólares- fue de 22% (entre las más altas del mundo) La Bocina 25 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/inflacion-en-dolares-22-por-ciento-longobardi.mp3 POPURRÍ XL – 25/09/26 Relacionado Vea también... Último piropo de Sabina a Buenos Aires: “sois el mejor público del mundo” Las jubilaciones perdieron 47% de poder de compra, en el último año Inflación CABA: 14,1% en febrero, 264,5% en el último año En Abril, la inflación porteña fue de 3,1%; en el primer cuatrimestre del año, sumó 16,9% Post navigation Previous: La Fiscalía le sacó sahumerios a una discapacitada, que vendía para subsistir, en Monte Castro NOTAS RELACIONADAS El presupuesto 2027 de la Ciudad, incluye baja de patentes y otros impuestos La Bocina 25 de septiembre de 2026 El problema de los menores que delinquen, no se soluciona sólo con leyes La Bocina 24 de septiembre de 2026 ¿Qué pasó en la Quinta de Olivos, con los perros de Milei? La Bocina 24 de septiembre de 2026