La Fiscalía le sacó sahumerios a una discapacitada, que vendía para subsistir, en Monte Castro La Bocina 25 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/le-sacaron-los-sahumerios-a-valeria.mp3 POPURRÍ XL – 25/09/26 Relacionado Vea también... Vendía droga, y hasta tenía un lanzacohetes en Monte Castro; detenido Médica de Monte Castro vendía medicamentos “rejuvenecedores” no autorizados Atrapan a una banda que vendía celulares robados Comerciantes de Monte Castro en alerta: ronda una mujer que pretende pagar con billetes truchos Post navigation Previous: El presupuesto 2027 de la Ciudad, incluye baja de patentes y otros impuestosNext: En el último año, la inflación -en dólares- fue de 22% (entre las más altas del mundo) NOTAS RELACIONADAS Fe y Tradición: Floresta celebra a los Santos Médicos Cosme y Damián La Bocina 25 de septiembre de 2026 Limitan circulación del tránsito alrededor de la cancha de Vélez, por recitales La Bocina 24 de septiembre de 2026 El Colectivo nació en Lacarra y Rivadavia La Bocina 24 de septiembre de 2026